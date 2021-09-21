Жители Тверской области напишут Большой этнографический диктант

Пройти тест можно будет очно - на региональных площадках, и в режиме онлайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большой этнографический диктант пройдёт по всей стране с 3 по 7 ноября. Присоединиться к акции, чтобы оценить уровень своей этнографической грамотности, приглашают и жителей Тверской области.

«Народов много – страна одна!» - лозунг диктанта. Он пройдёт по всей России уже в шестой раз. Подробнее о Большом этнографическом диктанте можно узнать на страничке акции.

Задания диктанта будут оформлены в виде теста из тридцати вопросов. Двадцать будут посвящены общероссийским темам, и десять - местным, то есть будут уникальными для каждого субъекта РФ. На выполнение заданий дадут 45 минут.

Пройти тест можно будет очно - на региональных площадках, и в режиме онлайн на официальном сайте.

Итоги диктанта подведут к Дню Конституции – 12 декабря.