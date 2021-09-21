Фестиваль "Княжество Тверское" пройдет в Твери

В Твери пройдет исторический фестиваль "Княжество Тверское" Фото: welcometver.ru

Исторический фестиваль реконструкторов "Княжество Тверское" состоится в Твери 26 сентября.

Действие пройдет в ландшафтном парке "Тьмака". Фестиваль начнется с прибытия тверской ладьи "Бодрич". Далее в программе: рыцарский турнир, ярмарка, исторический лекторий, настольные исторические игры, интерактивные фотозоны.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 12:00.

Гостей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию.