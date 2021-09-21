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Досуг21 сентября 2021 16:15

Фестиваль "Княжество Тверское" пройдет в Твери

Семейный праздник истории состоится 26 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери пройдет исторический фестиваль "Княжество Тверское" Фото: welcometver.ru

В Твери пройдет исторический фестиваль "Княжество Тверское" Фото: welcometver.ru

Исторический фестиваль реконструкторов "Княжество Тверское" состоится в Твери 26 сентября.

Действие пройдет в ландшафтном парке "Тьмака". Фестиваль начнется с прибытия тверской ладьи "Бодрич". Далее в программе: рыцарский турнир, ярмарка, исторический лекторий, настольные исторические игры, интерактивные фотозоны.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 12:00.

Гостей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию.