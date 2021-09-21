В Тверской области на 7,2 тыс. тонн увеличен предельный объем резерва топлива

В регионе значительно увеличены запасы топлива (мазута). Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе с 2,8 тыс. тонн до 10 тыс. тонн. увеличен предельный объем областного резерва топлива (мазута). Принятое 21 сентября на заседании регионального правительства решение направлено на то, чтобы заранее свести часть рисков в сфере теплоснабжения к нулю.

Кроме того, количество топлива, выдаваемое муниципалитету в течение месяца, будет равно 30-суточному максимально возможному потреблению. Ранее топливо предоставлялось на 10 суток.

- На текущей неделе будет сформирован запас топлива с дополнительным ресурсом. В том числе это актуально для Нелидовского городского округа и других территорий, где с областным участием идет переходный период по формированию системы ЖКХ, - прокомментировал решение представителям СМИ вновь избранный губернатор Игорь Руденя.

Напомним, в этом году отопительный сезон по поручению главы региона начат раньше обычного срока в связи с ранними холодами.

В целом по области к началу осенне-зимнего периода подготовлено свыше 11500 многоквартирных домов, 834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.