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Общество21 сентября 2021 13:48

В Тверской области предприятие задолжало по страховке и налогам три миллиона рублей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Предприятие задолжало по налогам и страховке три миллиона рублей

Предприятие задолжало по налогам и страховке три миллиона рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура Пеновского района Тверской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в деятельности деревообрабатывающего предприятия.

Установлено, что у организации имеется задолженность по перечислению налогов на доходы физических лиц и страховым взносам на сумму три миллиона рублей.

Прокуратура района внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений налогового законодательства.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность была погашена.