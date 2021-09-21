В Тверской области предприятие задолжало по страховке и налогам три миллиона рублей

Предприятие задолжало по налогам и страховке три миллиона рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура Пеновского района Тверской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в деятельности деревообрабатывающего предприятия.

Установлено, что у организации имеется задолженность по перечислению налогов на доходы физических лиц и страховым взносам на сумму три миллиона рублей.

Прокуратура района внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений налогового законодательства.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность была погашена.