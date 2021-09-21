Ради нового телефона жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем

Фиктивный брак аннулировали через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Рамешковского района проведена проверка по факту заключения брака между 21-летней местной жительницей и 23-летним гражданином Республики Таджикистан.

Установлено, что девушка согласилась на фиктивный брак для упрощенного приема "мужа" в гражданство Российской Федерации. В награду "невеста" получила мобильный телефон. Создавать семью и вести совместный быт молодые люди не планировали.

Мужчина получил разрешение на временное проживание без учета квоты и вид на жительство на территории России.

Запись акта гражданского состояния аннулировали через суд после вмешательства прокуратуры. Ответную жалобу мужчины суд оставил без удовлетворения.