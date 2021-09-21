За неделю в Тверской области росгвардейцы пресекли 19 краж

Росгвардейцы пресекли 19 краж Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники управления Росгвардии по Тверской области с 13 по 19 сентября 465 раз выезжали на вызовы по сигналу "тревога". Сигнал поступал с охраняемых объектов.

По сообщениеям дежурных частей совершен 31 выезд. На маршрутах патрулирования, пресечено 82 административных правонарушения, из которых 19 в отношении охраняемого имущества юридических лиц.

Так, на днях за мелкое хищение из магазина задержан мужчина. С витрины он украл дорогой алкоголь и пытался покинуть магазин. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Ущерб для магазина составил более 2000 рублей.