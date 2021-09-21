Сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатки заблокировали в Тверской области

Запрещенные сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ. Страницы содержали видеоматериалы.

Нахождение в открытом доступе данной информации фактически способствует совершению преступления по ст. 223.1 УК РФ.

Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда в законную силу не вступили.