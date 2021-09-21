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Общество21 сентября 2021 11:27

Сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатки заблокировали в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Запрещенные сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Запрещенные сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Торопецкого района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ. Страницы содержали видеоматериалы.

Нахождение в открытом доступе данной информации фактически способствует совершению преступления по ст. 223.1 УК РФ.

Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда в законную силу не вступили.