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Происшествия21 сентября 2021 10:35

Жительницу Твери обманули на сервисе поиска попутчиков

Перевозчик попросил предоплату и украл деньги с карты
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина лишилась 7000 рублей

Женщина лишилась 7000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию заявила 28-летняя жительница Твери и сообщила, что стала жертвой мошенника на сервисе поиска попутчиков.

Недобросовестный перевозчик попросил у женщины предоплату за поездку до Москвы. Потерпевшая ввела данные банковской карты, а с нее списали деньги в сумме 7000 рублей. Дозвониться до водителя женщина больше не смогла.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.