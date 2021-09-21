Жительницу Твери обманули на сервисе поиска попутчиков

Женщина лишилась 7000 рублей
Фото: Анастасия Осипова
В полицию заявила 28-летняя жительница Твери и сообщила, что стала жертвой мошенника на сервисе поиска попутчиков.
Недобросовестный перевозчик попросил у женщины предоплату за поездку до Москвы. Потерпевшая ввела данные банковской карты, а с нее списали деньги в сумме 7000 рублей. Дозвониться до водителя женщина больше не смогла.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.