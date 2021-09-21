Освобожденного в зале суда в Твери Александра Зобенкова у ворот дома встретили жители поселка

Односельчане поздавили Александра Зобенкова с возвращением домой Фото: vk.com/vasilmih

Житель Калининского района Тверской области Александр Зобенков 20 сентября вернулся домой после оправдательного приговора суда в деле об убийстве трех человек.

У ворот дома его встречали жители села Михайловское, где проживает Александр, и где полтора года назад произошли кровавые разборки.

- Мы говорим, что он настоящий защитник, мужчина с большой буквы, главный герой своей семьи и всего нашего поселения, - выразили слова солидарности и поддержки жители в группе поселения в соцсети, поздравили Александра и супругу Марину с благополучным исходом дела.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2020 года в селе Михайловское Калининского района. Семья отмечала день рождения супруги Зобенкова, когда на территорию ворвались трое мужчин с палками и начали избивать приятеля Зобенкова. Хозяин дома, испугавшись за жизнь жены и маленькой дочки, взялся за нож. Троим нападавшим он нанёс смертельные удары, одному удалось спастись.

Поводом к расправе стал конфликт с соседкой - матерью одного из погибших мужчин.

Александр изначально говорил, что умышленно убивать никого не собирался, на суде прокурор требовал для подсудимого 18 лет строгого режима.

Дело рассматривал судья Борис Райкес в Тверском областном суде. По решению суда Александр Зобенков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления по инкриминируемой ему статье (ч. 2, п. "а" статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц").