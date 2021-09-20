Игорь Руденя отметил высокую организацию выборов в Тверской области и пожелал депутатам дружной работы

Игорь Руденя рассказал о выборах в прямом эфире Фото: ПТО

Вечером, 20 сентября, на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире рассказал о выборах, которые прошли 17, 18 и 19 сентября.

В течение трех дней голосование проходило на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Избирали депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

- Все молодцы. Выборы прошли на высоком уровне. Большое спасибо организаторам, - отметил Игорь Руденя.

С телеэкранов глава региона также обратился к вновь избранным депутатам.

- Желаю всем дружной работы, здоровья и внимания к избирателям. Хочу всех поблагодарить и пригласить к сотрудничеству, будем вместе работать на благо региона, - подчеркнул губернатор.

Напомним, на выборах главы региона действующий губернатор Игорь Руденя одержал победу. Согласно подсчётам Облизбиркома, действующий глава региона получил большинство голосов во всех районах Тверской области.