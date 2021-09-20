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Общество20 сентября 2021 20:26

Бешеную лису отловили в Тверской области

Случай заболевания отмечен в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Бешенство выявили у лисы

Бешенство выявили у лисы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной случай бешенства зарегистрирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у лисы, патологический материал от которой поступил из Бологовского района.

Животное было убито на территории общества охотников и рыболовов "Хотилово" в километре от деревни Савино.

Эпизоотический мониторинг территории провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора, в региональную инспекцию по ветеринарии и в областное Управление Роспотребнадзора.