В правительстве региона обсудили модернизацию теплоснабжения в Твери

Совещание по модернизации системы теплоснабжения Твери прошло в правительстве Фото: ПТО

20 сентября губернатор Игорь Руденя провел с руководством ООО «Газпром энергохолдинг» совещание по модернизации системы теплоснабжения Твери.

По мнению главы региона, реализация проекта обеспечит устойчивую и эффективную деятельность в данной сфере, повысит качество и надёжность услуг для потребителей.

В настоящее время правительством Тверской области совместно с ООО «Газпром энергохолдинг» создана рабочая группа по подготовке и реализации инвестиционного проекта, разработан план мероприятий.

На данный момент большая часть городского оборудования ТЭЦ и тепловых сетей находится в управлении ООО «Тверская генерация» – это три ТЭЦ, 18 котельных и порядка 482 км сетей. Компания «Газпром энергохолдинг» уже приступила к техническому аудиту активов ресурсоснабжающей организации.