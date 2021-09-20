В парке Дворца творчества детей и молодежи в Твери открылась новая площадка

В Твери открыли новую спортплощадку Фото: администрация Твери
В парке Дворца творчества детей и молодежи в Твери открылась новая спортивная площадка. Комплекс с гимнастическим оборудованием – турниками, тренажерами находится под навесом, ведется видеонаблюдение, смонтировано освещение.
Это один из объектов, которые устанавливают в городе при региональной поддержке.
В МОУ СОШ №1 открылась площадка для мини-футбола и прошел товарищеский матч. В ближайшее время будут завершены работы по обновлению еще четырех школьных стадионов.