В Твери похититель пытался вынести в карманах товары из строймагазина

Росгвардейцы пресекли кражу из гипермаркета в Твери Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской в строительном гипермаркете на Октябрьском проспекте в Твери был задержан подозреваемый в краже.

В торговом зале молодой мужчина взял два набора сверл по металлу и рожковые ключи, положил в карман и попытался скрыться. Правонарушителя заметил менеджер по безопасности и нажал «тревожную кнопку».

Безработный ранее судимый 36-летний местный житель был задержан и передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.