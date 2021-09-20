Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования после трагедии в Перми

В результате ЧП погибли восемь человек Фото: сhp_59/instagram

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

ЧП произошло 20 сентября. В учебное заведение зашел студент с дробовиком и открыл огонь. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон.

По последним данным, погибли восемь человек, более 20 человек пострадали.

- От имени жителей Тверской области и от себя лично глубоко соболезную в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Невыразимой болью отозвалась в наших сердцах гибель неповинных людей, павших жертвами бесчеловечного преступления. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Верхневолжье скорбит вместе со всеми, кто потерял сегодня родных и близких, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.