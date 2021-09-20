Житель Ярославля хотел заработать денег на краже оружия в Тверской области

Подозреваемый в краже задержан Фото: архив "КП"

В полицию обратился 40-летний житель Бежецкого района и сообщил, что из помещения в селе Присеки у него украли охотничье ружье, карабин и более 150 патронов. Злоумышленник смог подобрать ключ к металлическому ящику.

Полицейские опросили возможных свидетелей, проверили пути отхода похитителя и совместно с коллегами из Ярославской области установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Ярославской области. В Бежецк он приехал на заработки.

Похищенное имущество нашли и вернут владельцу.

По части 1 статьи 226 УК РФ возбуждено уголовное дело.