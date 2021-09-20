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Общество20 сентября 2021 12:58

Творог с завода в Тверской области оказался насыщен стеринами

Отбор проб провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В твороге обнаружены стерины

В твороге обнаружены стерины

Фото: Дарья ЮДИНА

Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в Пеновском районе в социальном объектебыли отобраны пробы молочной продукции.

В ходе проверки Тверской межобластной ветлабораторией в продукте с местного предприятия были выявлены растительные масла и жиры.

О факте нарушения требований технического регламента специалисты сообщили в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер в отношении производителя.