МегаФон открыл для всех мультиподписку на START, IVI, MyBook и Сберзвук за 399 руб.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 руб. в месяц

Впервые в одном предложении стоят два игрока из одного сегмента – онлайн-кинотеатры IVI и START, а также книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат выгоду более 60%.

МегаФон на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы-лидеры стали партнерами в подписке «МегаФон Плюс».

Наличие нескольких топ-партнеров, востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Два ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатра дадут возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

«МегаФон Плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 руб. в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия составит более 8 тыс. руб. Подписка «МегаФон Плюс» доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить «МегаФон Плюс» можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.