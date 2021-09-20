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Происшествия20 сентября 2021 11:55

В Тверской области мужчина подобрал ключ и обворовал чужой дом

Злоумышленник похитил телевизор и ноутбук
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию заявил житель Кашинского городского округа и сообщил, что у него из дома украли ноутбук и телевизор. Ущерб составил 45 000 рублей.

В ходе обследования места преступления полицейские выяснили, что злоумышленник подобрал ключ и проник в дом. Его личность установлена. Ранее судимый неработающий 44-летний житель Кашина доставлен в отдел полиции и сознался в содеянном.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Ведется следствие.