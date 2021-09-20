Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины 1976 и 1979 годов рождения поступило в СУ СК РФ по Тверской области 18 сентября.

Погибшие были обнаружены во время тушения пожара в жилом доме в деревне Белеутово Кашинского городского округа.

По фактам гибели людей Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.