За две недели в Тверской области разыскали шесть пропавших подростков

Пропавших подростков разыскивала полиция Фото: архив "КП"

В период с 7 по 16 сентября 2021 года на территории Тверской области сотрудниками полиции установлено местонахождение шести несовершеннолетних. Подростки уходили из дома и государственных учреждений.

Возраст пропавших 15-16 лет. Молодые люди уходили без предупреждения и не выходили на связь. Разыскать полицейские смогли после установления круга общения, опроса родственников и знакомых.

Преступных действий в отношении пропавших не предпринималось.

Полицейские призывают сообщать в дежурную часть о нахождении на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 22:00 часов вечера.