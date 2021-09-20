За две недели в Тверской области разыскали шесть пропавших подростков

Пропавших подростков разыскивала полиция Фото: архив "КП"
В период с 7 по 16 сентября 2021 года на территории Тверской области сотрудниками полиции установлено местонахождение шести несовершеннолетних. Подростки уходили из дома и государственных учреждений.
Возраст пропавших 15-16 лет. Молодые люди уходили без предупреждения и не выходили на связь. Разыскать полицейские смогли после установления круга общения, опроса родственников и знакомых.
Преступных действий в отношении пропавших не предпринималось.
Полицейские призывают сообщать в дежурную часть о нахождении на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 22:00 часов вечера.