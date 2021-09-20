Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 11:34

За две недели в Тверской области разыскали шесть пропавших подростков

Они самовольно уходили из дома и государственных учреждений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пропавших подростков разыскивала полиция Фото: архив "КП"

Пропавших подростков разыскивала полиция Фото: архив "КП"

В период с 7 по 16 сентября 2021 года на территории Тверской области сотрудниками полиции установлено местонахождение шести несовершеннолетних. Подростки уходили из дома и государственных учреждений.

Возраст пропавших 15-16 лет. Молодые люди уходили без предупреждения и не выходили на связь. Разыскать полицейские смогли после установления круга общения, опроса родственников и знакомых.

Преступных действий в отношении пропавших не предпринималось.

Полицейские призывают сообщать в дежурную часть о нахождении на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 22:00 часов вечера.