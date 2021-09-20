Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 11:21

Северо-восточный ветер усилится в Тверской области

Об ухудшении погоды предупреждает МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверской области усилится ветер

В Тверской области усилится ветер

Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в течение суток 20 сентября в отдельных районах Верхневолжья ожидается сильный дождь, усиление северо-восточного ветра отдельными порывами до 12-17 м/с.

Дневные температуры +4... +9 градусов, ночью +1.

Жителям региона напоминают, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте.