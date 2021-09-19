Нарушений в ходе голосования на выборах в Тверской области наблюдатели не заметили

По мнению наблюдателей на выборах в Тверской области все было гладко. Фото: ПТО

Большие трёхдневные выборы в Тверской области завершены. Участки 19 сентября закрылись в 20 часов. Идёт подсчёт голосов. Свои наблюдения относительно хода голосования обнародовали наблюдатели.

- Нарушений,которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан в ходе многодневного голосования в Тверской области, не зафиксировано, - сообщили в региональном Центре общественного видеонаблюдения за выборами.

В центре также отметили конструктивное сотрудничество с избирательной комиссией Тверской области и участковыми избирательными комиссиями, которые доброжелательно реагировали на указания волонтеров об организационных недочетах, выявленных в ходе видеонаблюдения. В частности, некоторые избиратели, находясь на участке, не использовали средства индивидуальной защиты – маски. После сигнала из центра видеонаблюдения, участковыми избирательными комиссиями незамедлительно принимались необходимые меры.

Напомним, центр создан Общественной палатой Тверской области и размещен в здании информационно-библиотечного центра Тверского государственного университета на Советской, 58. Здесь волонтеры за 15 автоматизированными рабочими местами ведут круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками, фиксируя ситуации, которые потенциально могли бы привести к различным нарушениям и передавая эти сведения в региональный общественный штаб по наблюдению за выборами для соответствующей правовой оценки.

Также в центре установлена видеостена, на которой в онлайн-режиме одномоментно транслируется изображение с 48 избирательных участков.

По данным облизбиркома на момент закрытия 19 сентября явка избирателей в Тверской области была следующей: на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 38,97 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 40,87%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 40, 79%.

Напомним, на территории Тверской области были открыты 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Проголосовать, согласно статистике облизбиркома, в регионе могли более 1 миллиона граждан.

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