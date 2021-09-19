Собаку, которую специально сбил мужчина на заправке в Твери, забрали из ветклиники

Здоровью пса теперь ничего не угрожает, из ветклиники его забрали. Фото: ВК/Тверь ВКонтакте/Николай Морозов

На минувшей неделе в Твери мужчина на заправке наехал на собаку. Просто не пожелал объехать и задавил. Беднягу спасли сотрудники автозаправки, отвезли ее в ветклиники, у животного были множественные переломы костей таза. Пересмотрели камеры наблюдения, связались с водителем, который, как оказалось, вины по поводу случившегося совсем не испытывал.

Сотрудники АЗС написали заявление в полицию. К делу спасения животного подключились тверские зоозащитники, которые придали историю огласке и стали искать хозяев покалеченному псу.

Днем 19 сентября зоозащитник Николай Морозов опубликовал в соцсети ВКонтакте пост, в котором сообщил, что пса сегодня забрали из ветклиники. Животное подлечили и его здоровью больше ничего не угрожает.

- По некоторым сведениям, суд над мужчиной, который совершил данный поступок, назначен на вторник. Основное обвинение: оставление места ДТП. Также написано заявление о жестоком обращении с животными, - сообщили зоозащитники.

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