Вандалы разгромили новый сквер в "Южном" в Твери

Вандалы разгромили парк в «Южном» в Твери. Фото: ВК/ Тверь-объявления/Оксана Ефимова

В ночь на 19 сентября новый сквер в микрорайоне «Южный» подвергся нападению вандалов. Утром тверские паблики в соцсетях заполнили фото сломанных скамеек, оторванных светящихся качелей, которые были одной из доминант парка и особенно полюбились горожанам.

-Почему в парке не установлены камеры видеонаблюдения, - возмущаются жители Твери в соцсетях.

Официальных комментариев по поводу происшествия в парке ни полиция, ни власти областной столицы пока не дали.

Напомним, эта территория совсем недавно стала местом семейного отдыха не только жителей «Южного», сюда приезжают семьи с детьми со всей Твери.

Эту территорию благоустройства выбрали сами горожане во время рейтингового голосования. Работы проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в течение 2020-2021 годов. Стоимость обустройства парка составила порядка 80 млн рублей.

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