Итоговую явку избирателей на выборах в Тверской области 19 сентября озвучил избирком

Окончательные итоги выборов в Тверской области станут известны днём 20 сентября. Фото: ПТО

В 20 часов 19 сентября все избирательные участки в Тверской области прекратили свою работу. По данным облизбиркома на момент закрытия 19 сентября явка избирателей в Тверской области была следующей: на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 41,29 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 40,87%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 40, 79%.

Напомним, на территории Тверской области были открыты 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Проголосовать, согласно статистике облизбиркома, в регионе могли более 1 миллиона граждан.

Напомним, жители Верхневолжья выбирали депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и губернатора Тверской области, а в ряде районов ещё и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Впереди подсчёт голосов, этим члены избирательных комиссий будут заниматься в ближайшие несколько часов, потом данные будут переданы в Избирательную комиссию Тверской области. Окончательно широкой общественности итоги выборов в регионе будут оглашены в 11 часов 20 сентября на пресс-конференции главы облизбиркома Валентины Дроновой.

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