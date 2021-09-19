В Тверской области 19 сентября от коронавируса никто не умер

Данные о распространении коронавируса в Тверской области опубликовал оперштаб. Фото: ПТО

По данным на 19 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 201 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 64 339 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 175 человека. Всего с начала пандемии 57 581 житель излечился от коронавируса. 1606 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 никто не умер. На карантине - 5152 человек (+159 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 385 545 человек, за последние сутки – 372 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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