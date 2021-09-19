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Общество19 сентября 2021 14:04

В Тверской области к 19 сентября от коронавируса вакцинировано более 385 тысяч человек

За минувшие сутки вакцинировались 372 человека
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 385 545 жителей Верхневолжья. Вчера, 18 сентября, прививку сделали 372 человека.

В регионе работают пункты вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

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