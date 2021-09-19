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Политика19 сентября 2021 13:45

Цифры явки избирателей на выборах в Тверской области к полудню 19 сентября назвал избирком

В регионе заключительный день больших трёхдневных выборов
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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В Тверском регионе заключительный день больших трёхдневных выборов.

В Тверском регионе заключительный день больших трёхдневных выборов.

Фото: ПТО

По данным облизбиркома на 12 часов 19 сентября явка избирателей в Тверской области была следующей: на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 29,03 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 28,43%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 28,44%.

На территории Тверской области открыты 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Проголосовать, согласно статистике облизбиркома, в регионе могут более 1 миллиона граждан.

Напомним, жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и губернатора Тверской области, а в ряде районов ещё и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Участки в Тверской области открыты до 20 часов. Отправляясь голосовать при себе нужно иметь паспорт и защитную маску.

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