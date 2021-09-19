Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал на выборах в Твери

Губернатор Игорь Руденя на избирательном участке в Твери. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проголосовал в воскресенье, 19 сентября, на выборах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

-Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в голосовании на избирательном участке № 1028 в школе № 14 города Твери, - говорится в официальном сообщении, распространённом пресс-службой правительства Тверской области.

Напомним, в регионе проходят выборы депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, а также ряд муниципальных выборов. По данным облизбиркома, в Тверской области сегодня открыты 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка.

Сегодня последний день голосования больших трёхдневных выборов. Избирательные участки открыты до 20 часов.

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Губернатор Игорь Руденя на избирательном участке в Твери.