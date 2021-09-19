В Тверской области проходит основной день голосования

Проголосовать в Твери и области можно до 20 часов 19 сентября. Фото: Алина ПЕТРОВА

В 8 часов 19 сентября на территории Твери и области вновь открылись 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Сегодня последний день голосования больших трёхдневных выборов. Проголосовать, согласно статистике облизбиркома, в регионе могут более 1 миллиона граждан.

Жители Верхневолжья выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и губернатора Тверской области, а в ряде районов ещё и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Избирательные участки работают до 20 часов. Отправляясь голосовать, берите с собой паспорт и защитную маску.

Можно проголосовать на дому, при этом заявление о своем намерении проголосовать на дому нужно успеть подать до 14.00 19 сентября.

На момент закрытия избирательных участков в 20 часов 18 сентября явка избирателей, по данным облизбиркома: на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 24,76 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 24,31%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 24,3%.

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