В Тверской области поисковики спасли из болота 90-летнюю бабушку

Бабушку в термоодеяле грузят в карету скорой. Фото: VK/ВПСО Сова Конаково/Людмила Кикало

Поисковики и специалисты МЧС 18 сентября спасли из болота под Конаково Тверской области 90-летнюю бабушку. Об этом на своей странице в соцсети сообщил поисковый отряд «ВПСО Сова Конаково»

-Женщина, которой почти 90 лет, ушла вчера во второй половине дня за грибами. Позвонила сыну, что не может выйти, заблудилась. Ночевала в лесу, сумела разжечь костер. Сначала сын искал сам, потом обратился в МЧС. Сотрудники МЧС поселка Редкино совместно с поисковой группой "Сова" г. Конаково и Тверской области нашли пенсионерку, - поделилась с соцсети одна из участниц поисков.

Самым трудным в этом поиске стала эвакуация бабушки из болота. Бабушку выносили на носилках в термоодеяле, проваливаясь по пояс в воде. Бабушку уставшую передали медикам. Сын поехал в больницу вместе с ней в автомобиле скорой помощи.

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