Спортсменка из Твери Наталья Непряева выиграла золото чемпионата мира по лыжероллерам в командном спринте

Наталья Непряева в тверской радиостудии «Комсомольская правда». Фото: Александр ГРОМОВ

Тверская лыжница Наталья Непряева вместе с коллегой по команде Анной Грухвиной стали победительницами чемпионата мира по лыжероллерам в командном спринте 2х6,5 км. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования проходят в итальянском Валь-ди-Фьемме с 16 по 19 сентября. Россиянки преодолели дистанцию за 25 минут 38,2 секунды, вторыми стали спортсменки из Италии (отставание 13,6 секунды), третьими к финишу пришли украинки (+28,5).

Для тверичанки Натальи Непряевой эта золотая медаль стала второй наградой чемпионата мира по лыжероллерам-2021. В первый день соревнований спортсменка взяла серебро в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом.

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