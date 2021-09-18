Явка избирателей на выборах в Тверской области составила порядка 20%

В Тверской области завершился второй день голосования Фото: ПТО

Облизбирком Тверской области подвел итоги второго дня голосования. 18 сентября, по данным на 15:00, явка избирателей на участки для голосования составила порядка 20%.

За депутатов Госдумы РФ проголосовало 20,07% избирателей, за губернатора Тверской области голоса отдали - 19,67%, за депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 19,66%.

Также выборы проходят на уровне муниципальных образований.

Впереди еще один день голосования - 19 сентября. По всей области открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00 вечера.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности.