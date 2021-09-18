Тверские гребцы завоевали "золото" Кубка России Фото:vk.com/rowing_tver

С 14 по 16 сентября в Москве на гребном канале в Крылатском проходил Кубок России по гребному спорту. В нём приняли участие более 150 гребцов из разных регионов, в том числе спортсмены СШОР по видам гребли имени А.Серединой из Тверской области.

В заезде "четверок" и "восьмерок" команда из Тверской области заняла первые места в дисциплине академическая гребля. В составе команды: Илья Пономарев, Иван Алексеев, Роман Азаров, Валерий Непша, Данила Ефименко, Александр Михня, Александр Ипполитов, Владимир Лаврентьев, Софья Виноградова.

В той же дисциплине в парном заплые "золото" завоевала Мария Кубышкина.