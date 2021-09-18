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Общество18 сентября 2021 9:20

В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери высадили "Прокурорскую аллею"

Территорию украсили 300 деревьев
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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300 деревьев высадили в парке "Тьмака" Фото: прокуратура Тверской области

300 деревьев высадили в парке "Тьмака" Фото: прокуратура Тверской области

17 сентября в ландшафтном парке "Тьмака" работники прокуратуры Тверской области совместно с коллегами из Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры при участии приглашенных почетных гостей, ветеранов, пенсионеров прокуратуры, представителями общественных организаций и студентов юридического факультета Тверского госуниверситета по случаю 300-летия российскй прокуратуры высадили "Прокурорскую аллею".

Территорию парка украсили 300 деревьев.

Сотрудники ведомства и участники акции надеются, что аллея станет любимым местом для отдыха жителей и гостей города.