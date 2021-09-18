В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери высадили "Прокурорскую аллею"

300 деревьев высадили в парке "Тьмака" Фото: прокуратура Тверской области

17 сентября в ландшафтном парке "Тьмака" работники прокуратуры Тверской области совместно с коллегами из Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры при участии приглашенных почетных гостей, ветеранов, пенсионеров прокуратуры, представителями общественных организаций и студентов юридического факультета Тверского госуниверситета по случаю 300-летия российскй прокуратуры высадили "Прокурорскую аллею".

Территорию парка украсили 300 деревьев.

Сотрудники ведомства и участники акции надеются, что аллея станет любимым местом для отдыха жителей и гостей города.