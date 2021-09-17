В Тверской области 17 сентября проголосовала седьмая часть избирателей

Явка избирателей по Тверской области составила более 13% Фото: ПТО

Облизбирком Тверской области подвел итоги первого дня голосования. 17 сентября, по данным на 20:00 вечера, явка избирателей на участки для голосования составила более 13%.

Если смотреть точнее, то за депутатов Госдумы РФ проголосовало 13,87% избирателей, за губернатора Тверской области голоса отдали - 13,58%, за депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 13,67%.

Также выборы проходят на уровне муниципальных образований.

Впереди еще два дня голосования - 18 и 19 сентября. По всей области открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00 вечера.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности.