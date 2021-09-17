В Тверской области в память о легендарном разведчике назвали улицу в Кашине

Сергей Нарышкин, а также Игорь Руденя и Игорь Щеголев произнесли речи в память о разведчике рядом с памятником Артузову. Фото: ПТО

17 сентября в Кашине Артура Христиановича Артузова – уроженца кашинской земли, одного из легендарных основоположников советской разведки и контрразведки. Теперь его имя носит одна улиц города.

Участие в торжествах приняли директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Игорь Руденя. А также сотрудники и ветераны УФСБ России по Тверской области, отдела ФСБ по Тверскому гарнизону.

Почетные гости возложили цветы к вечному огню Мемориала воинам Великой Отечественной войны и к памятнику Артуру Артузову. Бюст разведчику был открыт в Кашине в 2017 году.

- Это был человек удивительной судьбы, профессионал самого высокого уровня, настоящий патриот. Отрадно, что память об этом выдающемся деятеле поддерживается здесь, на малой родине, - сказал Сергей Нарышкин.

- Имя Артура Христиановича напоминает, как много у нас талантливых людей, настоящих патриотов, - отметил Игорь Руденя - Это знаковое событие, которое показывает, как трепетно мы относимся к нашей истории, - отметил Игорь Щеголев.

Ходатайство об увековечении имени знаменитого разведчика в топонимике Кашина поступило от ветеранов городского округа и Сергея Нарышкина. Оно одобрено Кашинской городской Думой.

Почетные гости в Кашинской библиотеке ознакомились с выставкой, посвященной разведчику. При этом Сергей Нарышкин передал библиотеке копию письма, написанного Артузовым своим родным и близким.

По итогам торжеств Игорь Руденя сообщил о планах открыть музей в честь Артура Артузова.

СПРАВКА КП

Артур Артузов (Фраучи) родился в 1891 году в селе Устиново Кашинского уезда Тверской губернии.

В 20-30-е годы XX века руководил крупными разведоперациями «Трест», «Синдикат-2», «Тарантелла» и другими. Под его руководством работали знаменитые разведчики Шандор Радо, Рихард Зорге, Ян Черняк, Рудольф Гернштадт, Хаджи-Умар Мамсуров.

В память о разведчике учреждена Высшая награда Общества изучения истории отечественных спецслужб - медаль лауреата премии им. Артузова - Фраучи.