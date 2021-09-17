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Общество17 сентября 2021 19:29

Госавтоинспекция Тверской области проводит сплошные проверки автобусов

С начала года выявлено 330 нарушений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. С начала 2021 года проведены 242 сплошные проверки. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

С начала года выявлено 330 нарушений. За период с 10 по 16 сентября проверено 48 автобусов. Некоторые из них эксплуатировались с неисправностями. На нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.