В Тверском ТЮЗе после ремонта открылся большой зал

«Чайку» в постановке Виктории Вигг транслировали на всю страну и мир. Стоп-кадр с видеотрансляции www.culture.ru

Большой зал Тверского театра юного зрителя был закрыт с декабря 2020 года. И сегодня вновь ждёт зрителя. Первый спектакль отыграли 17 сентября - на открытии 89-го театрального сезона.

В большом зале представили "Чайку" в постановке хорошо известной тверским театралам Виктории Вигг - режиссёра-постановщика из Лондона. Спектакль транслировался на весь мир.

В новом сезоне ТЮЗ покажет также премьеры - "Грозу", "Где я?" и "Приключения Гекльберри Финна". Ожидаются интересные гости: с 30 сентября по 2 октября в театре на гастролях будет Калужский театр юного зрителя, а 21 и 22 октября в рамках Года Германии в России на подмостки выйдет труппа Берлинского театра "STRAHL".

Давно полюбившиеся зрителю постановки в этом сезоне тоже покажут. Среди них "Пустота", "Король Лир", "Космос. Мама. Я", "Гензель и Гретель" и другие.

Кстати, в ТЮЗе в этом году реализуют важный социальный проект по организации спектаклей для слепых и плохо видящих людей. Речь о внедрении в так называемой методики тифлокомментирования.