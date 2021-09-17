Предпринимателям предлагают развивать бизнес на территории ТОСЭР "Кувшиново" в Тверской области

Для работы на территории предпринимателям предоставляются льготы и преференции Фото: ПТО

В Тверской области идет прием заявок от потенциальных резидентов на ведение деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кувшиново». Для развития бизнеса компаниям предусмотрены льготы и преференции в виде пониженных ставок налога на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога, пониженные ставки по страховым взносам.

Так, заявка на заключение соглашения поступила от сельскохозяйственного предприятия «Баховка». Компания планирует создание агропромышленного холдинга.

Еще один проект, который будет реализовываться в рамках ТОСЭР – «Тепличный комплекс», где будут выращивать огурцы, томаты, салат и зеленные культуры.

Решение о создании в моногороде Кувшиново первой в Тверской области ТОСЭР было принято Правительством РФ в 2020 году. За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.