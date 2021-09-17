В поселке Рамешки Тверской области построили спортплощадку

Новая спортплощадка в Рамешках. Фото: ПТО

В поселке Рамешки обустроили спортплощадку в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Там можно играть в баскетбол и теннис, обустроены сиденья для зрителей.

Всего в текущем году в регионе по федеральному проекту, входящему в нацпроект «Жилье и городская среда», благоустраиваются 79 общественных пространств и 21 двор.

В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки.

В рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы также ведутся в шести муниципалитетах: в Бежецке, Осташкове, Конаково, Калязине, Торопце и Нелидово.