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Общество17 сентября 2021 13:23

В поселке Рамешки Тверской области построили спортплощадку

Это сделано в рамках федерального проекта
Алексей АНДРЕЕВ
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Новая спортплощадка в Рамешках.

Новая спортплощадка в Рамешках.

Фото: ПТО

В поселке Рамешки обустроили спортплощадку в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Там можно играть в баскетбол и теннис, обустроены сиденья для зрителей.

Всего в текущем году в регионе по федеральному проекту, входящему в нацпроект «Жилье и городская среда», благоустраиваются 79 общественных пространств и 21 двор.

В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки.

В рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы также ведутся в шести муниципалитетах: в Бежецке, Осташкове, Конаково, Калязине, Торопце и Нелидово.