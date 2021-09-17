В Твери разыграли награды первенства области по дзюдо

В Твери дзюдоисты разыграли медали Фото: областной спорткомитет

В Твери на татами спортивно-гостиничного комплекса «Юность» состоялось первенство области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 18 лет и 21 года.

За медали боролись более ста спортсменов из Твери, Осташкова, Вышнего Волочка, Рамешек, Пено, Конакова и Торжокского района.

Победителей определяли в разных весовых категориях.

11 золотых наград завоевали воспитанники государственной СШОР по видам единоборств из Твери, пять золотых медалей выиграли спортсмены тверской муниципальной спортивной школы «Лидер».

- На первую ступень пьедестала почета также поднялись дзюдоисты тверской ДЮСШ борьбы «Олимп», Вышнего Волочка, Осташкова, Рамешек и Торжокского района, - сообщили в региональном спорткомитете.

По итогам соревнований будут сформированы сборные команды Тверской области для выступления в октябре на первенствах ЦФО в Орле и Курске.