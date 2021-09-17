Росгвардия аннулировала 540 разрешений на ношение оружия в Тверской области

В Тверской области проверяют владельцев оружия Фото: архив "КП"

В Управлении Росгвардии по Тверской области подведены итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы за восемь месяцев 2021 года.

По данным ведомства, на учете состоит порядка 48 000 владельцев гражданского оружия, в собственности у которых находится свыше 64 тысяч единиц оружия.

В ходе проверок с начала года выявлено 1900 административных правонарушений в области оборота оружия, аннулировано более 540 разрешений, изъято 2100 единиц оружия и 5766 боеприпасов.

Проводятся проверки частных охранных организаций, использующих оружие. Выявлено 39 нарушений, составлены протоколы об административных правонарушениях.