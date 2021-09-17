В Твери скорректирован график подачи тепла в жилые дома

Тепло в дома жителей Твери поступит 19 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери скорректирован график подключения отопления в жилой фонд. Согласно изменениям, тепло в дома тверичан поступит 18-19 сентября.

Утром, 17 сентября, по оперативным данным ресурсоснабжающей организации, отопление запущено в 337 социальных учреждениях и 237 зданиях жилого фонда города Твери.

Управляющие компании и ТСЖ продолжают открывать запорные арматуры в зданиях. Присходит регулирование параметров.

Теплоэнергетики напоминают жителям города, что при отсутствии тепла в квартире, следует обращаться в управляющую компанию.