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Общество17 сентября 2021 12:37

В Твери скорректирован график подачи тепла в жилые дома

Отопление будет подключено не позднее 18-19 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Тепло в дома жителей Твери поступит 19 сентября

Тепло в дома жителей Твери поступит 19 сентября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери скорректирован график подключения отопления в жилой фонд. Согласно изменениям, тепло в дома тверичан поступит 18-19 сентября.

Утром, 17 сентября, по оперативным данным ресурсоснабжающей организации, отопление запущено в 337 социальных учреждениях и 237 зданиях жилого фонда города Твери.

Управляющие компании и ТСЖ продолжают открывать запорные арматуры в зданиях. Присходит регулирование параметров.

Теплоэнергетики напоминают жителям города, что при отсутствии тепла в квартире, следует обращаться в управляющую компанию.