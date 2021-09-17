ООО «Транснефть – Балтика» выпустило более 5,3 тыс мальков стерляди в Угличское водохранилище

Выпуск мальков Фото: ООО «Транснефть – Балтика»

Выпуск состоялся на центральной набережной г. Калязина. Водоем, в котором будут жить рыбы, выбран по согласованию с территориальным подразделением Росрыболовства. Представители ведомства присутствовали на мероприятии и подтвердили нормативное состояние молоди стерляди.

Мероприятие проведено в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019-2021 гг.

ООО «Транснефть – Балтика» регулярно осуществляет выпуск мальков ценных пород рыб в водоемы северо-западной и центральной частей страны. Летом 2021 года в р. Оку на территории Московской области выпущено около 50 тыс мальков стерляди. В 2020 году в озеро Лимандрово в Боровичском районе Новгородской области было выпущено более 2,5 тыс. мальков сига, в Угличское водохранилище в Ярославской области - около 4 тыс. мальков стерляди.

Неукоснительное соблюдение экологических норм, рациональное природопользование и обеспечение восстановления природных ресурсов являются приоритетными направлениями в деятельности ООО «Транснефть – Балтика».

Справочно:

Стерлядь относится к семейству осетровых и является ценной промысловой рыбой, занесена в Красную книгу России как уязвимый вид. Ее вылов запрещен во всем Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейнах.