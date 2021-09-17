Школьники Твери написали письма водителям

Школьники написали письма водителям Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области проходит Месячник безопасности дорожного движения. В рамках меропрития госавтоинпекторы города 16 сентября провели с кадетами специализированного класса ГИБДД школы №16 акцию "Письмо водителю".

Ребята подготовили более 50 обращений к водителям и призвали быть внимательнее на дорогах, обратить внимание на проблему травматизма, соблюдать правила дорожного движения, пропускать пешеходов на пешеходном переходе, перевозить детей в автокресле, не нарушать скоростной режим.

Письма участники акции вручили водителям, которых останавливали сотрудники ГИБДД.