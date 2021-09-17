В поселке Орша Тверской области из горящего дома спасатели вывели людей

Пожарные спасли людей из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в квартире на улице Школьной в поселке Орша Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 сентября.

На вызов убыли отделение отдельного поста ПСЧ-72 , два отделения ПСЧ-72 и отделение специализированной пожарно-спасательной части.

Звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств на свежий воздух были эвакуированы девять жильцов дома.

- Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. В 20:40 объявлена полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.