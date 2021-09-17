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Досуг17 сентября 2021 8:39

Жителей Твери и области приглашают на День лошади

Праздник состоится на тверском ипподроме
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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День лошади состоится 18 сентября Фото: vk.com/tverkatok69 (Афиша)

День лошади состоится 18 сентября Фото: vk.com/tverkatok69 (Афиша)

18 сентября на Тверском ипподроме, на проспекте Чайковского, состоится традиционный семейный праздник День лошади. Мероприятие проходит ежегодно.

Гостей ждут увлекательные выступления казаков, фуд-зона, мастер-классы по разборке автоматов Калашникова и другие развлечения для взрослых и детей.

Будет работать живой уголок, в котором можно увидеть коз, оленя и верблюда.

Начало праздника в 12:00. Вход платный: 250 рублей взрослый билет, 150 руб. детский, 500 руб. семейный (2 взрослых + 1 ребенок).