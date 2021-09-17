В Тверской области открылись избирательные участки

В Тверской области началось трехдневное голосование Фото: ПТО

17 сентября в Тверской области ровно в 8:00 утра открылись избирательные участки и началось трехдневное голосование. Выборы проходят на трех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном.

Всего открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00 вечера 17, 18 и 19 сентября.

В этом году принять участие в голосовании смогут более 1 миллиона жителей Верхневолжья, из которых впервые голосующие – свыше 14 200 человек.

Выбрать гражданам предстоит депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания седьмого созыва и губернатора Тверской области, а также почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Голосование обеспечивают более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Ход выборов контролируют свыше 2700 наблюдателей. Объекты находятся под охраной Росгвардии.

На всех участках соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности.